Более тысячи человек посетили выставку Евгения Кольченко «Я это видел» в Назрани

«За месяц работы выставку посетили более тысячи человек жителей и гостей республики, которые также делились впечатлениями на страницах книги отзывов Мемориального комплекса жертвам репрессий», - сказано в релизе.

На выставке было представлено 25 работ художника Е. А. Кольченко, охватывающих разные периоды Великой Отечественной войны, а также послевоенное время.

Посетители отметили, что произведения Кольченко выпадают из привычного представления темы Великой Отечественной войны — в них нет пафоса, батальных сцен, героических образов, есть только боль, осознание трагизма и невосполнимых утрат.

«Мы благодарим всех, кто нашел время и посетил данную выставку, и всех тех, кто помог в её организации. Отдельное спасибо руководству Музея-заповедника «Абрамцево» за сотрудничество. Мы надеемся, что это не последний опыт нашего взаимодействия», — отметили сотрудники МЖКР.