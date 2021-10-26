Больницы Ингушетии не испытывают проблем с поставкой кислорода

Ситуация с обеспечением кислородом контролируется ежедневно. С прошлой недели нам поставляют 28 тонн жидкого кислорода. Кроме того, удалось договориться о поставке газообразного кислорода», — прокомментировала региональный министр здравоохранения Рукият Торшхоева.

По словам министра, имеется резерв жидкого и газообразного кислорода. Все 5 медицинских организаций республики — Назрановская городская больница, Ингушская республиканская клиническая больница, Сунженская центральная районная больница, Малгобекская центральная районная больница и Детская республиканская клиническая больница — полностью обеспечены запасами оксигена.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, на сегодняшний день в республике в пяти медицинских организациях функционируют 500 коек, в том числе 47 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 16,6%.