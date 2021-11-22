Коронавирус

Больницы Ингушетии обеспечены медицинским кислородом на трое суток

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Обеспеченность медицинских организаций Ингушетии кислородом на 22 ноября составляет 8,4 тонны и в наличии более 400 баллонов, сообщила на заседании в правительстве министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева.

«Суточная потребность жидкого медицинского кислорода составляет 4,3 тонны или 530 баллонов газообразного. В пятницу республика получила 16 тонн из Азова. Все больницы обеспечены кислородом на трое суток. Также в запасе имеется еще 10 тонн. В ближайшее время ожидаем поставку из Армавира. По поводу наличия газообразного кислорода в сутки регион имеет до 210 баллонов», — цитирует министра пресс-служба Главы и правительства региона.

По данным Минздрава, количество граждан, привитых первым компонентом вакцины против Covid-19, составляет 174 207 человек, вторым компонентом — 173 210. Удельный темп вакцинации на сегодня достиг 309 человек в день на 100 тыс. населения (по России — 465).

Торшхоева добавила, что в республике имеются в наличии четыре вакцины против коронавирусной инфекции — «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». На 21 ноября получено 246 870 комплектов вакцины.

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