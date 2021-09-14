Большая часть решений по развитию страны, инициированных «Единой Россией», уже реализуются — Путин
Большая часть решений по развитию страны, социальной сферы и укреплению экономики, которые инициировала «Единая Россия», внесены в ее программу после обращений граждан и уже реализуются, заявил Владимир Путин на совещании с правительством и руководством партии.
«Я пригласил представителей „Единой России“, чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением», — сказал Президент России, отмечает «Российская газета».
Глава государства напомнил, что эти инициативы имеют отношение к поддержке пенсионеров, семей с детьми, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Также сформированы программы по газификации, ремонту школ, расселению из аварийного жилья.
Часть из этих инициатив уже реализует кабинет министров страны, они воплощаются в нормативных документах или программах, подчеркнул Путин.
«Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», — подчеркнул Президент.