«Я пригласил представителей „Единой России“, чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением», — сказал Президент России, отмечает «Российская газета».

Глава государства напомнил, что эти инициативы имеют отношение к поддержке пенсионеров, семей с детьми, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Также сформированы программы по газификации, ремонту школ, расселению из аварийного жилья.

Часть из этих инициатив уже реализует кабинет министров страны, они воплощаются в нормативных документах или программах, подчеркнул Путин.

«Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», — подчеркнул Президент.