Власть

Большая часть решений по развитию страны, инициированных «Единой Россией», уже реализуются — Путин

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Большая часть решений по развитию страны, социальной сферы и укреплению экономики, которые инициировала «Единая Россия», внесены в ее программу после обращений граждан и уже реализуются, заявил Владимир Путин на совещании с правительством и руководством партии.

«Я пригласил представителей „Единой России“, чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением», — сказал Президент России, отмечает «Российская газета».

Глава государства напомнил, что эти инициативы имеют отношение к поддержке пенсионеров, семей с детьми, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Также сформированы программы по газификации, ремонту школ, расселению из аварийного жилья.

Часть из этих инициатив уже реализует кабинет министров страны, они воплощаются в нормативных документах или программах, подчеркнул Путин.

«Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», — подчеркнул Президент.

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