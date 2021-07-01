Большая часть Сунжи осталась без воды на время замены ветхого трубопровода

«Ответственные службы делают все, что в их силах, для обеспечения водоснабжением горожан, которые в эти жаркие летние дни вынуждены сидеть без воды», — сказал представитель местной администрации.

По его словам, мэрия заблаговременно предупредила население о необходимости запастись водой для потребления и хозяйственных нужд.

Аварийные работы на сетях коммунальщики планируют завершить до 19:00.