Большая часть Сунжи осталась без воды на время замены ветхого трубопровода
В Сунже с раннего утра отключили холодное водоснабжение в связи с заменой ветхих труб на улице Фестивальной, сообщили газете «Ингушетия» в городской мэрии.
«Ответственные службы делают все, что в их силах, для обеспечения водоснабжением горожан, которые в эти жаркие летние дни вынуждены сидеть без воды», — сказал представитель местной администрации.
По его словам, мэрия заблаговременно предупредила население о необходимости запастись водой для потребления и хозяйственных нужд.
Аварийные работы на сетях коммунальщики планируют завершить до 19:00.