Большая часть Сунжи осталась без воды на время замены ветхого трубопровода

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В Сунже с раннего утра отключили холодное водоснабжение в связи с заменой ветхих труб на улице Фестивальной, сообщили газете «Ингушетия» в городской мэрии.

«Ответственные службы делают все, что в их силах, для обеспечения водоснабжением горожан, которые в эти жаркие летние дни вынуждены сидеть без воды», — сказал представитель местной администрации.

По его словам, мэрия заблаговременно предупредила население о необходимости запастись водой для потребления и хозяйственных нужд.

Аварийные работы на сетях коммунальщики планируют завершить до 19:00.

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