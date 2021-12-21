Дзюдо

Больше десятка медалей привезли из Железноводска юные ингушские дзюдоисты

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Воспитанники Мурада Богатырева стали победителями и призерами Х новогоднего турнира по дзюдо города-курорта Железноводска. Об этом «Ингушетии» сообщил наставник юных спортсменов.

Победителями турнира стали Якуб Албогачиев (20 кг), Абдул-Рахим Гамурзиев (23 кг), Ахмед Гамурзиев (32 кг), Абдул-Малик Богатырёв (34 кг) и Мансур Албогачиев (38 кг). На вторую ступень пьедестала почета поднялись Магомед-Саид Гамурзиев (38 кг) и Мухаммад Богатырёв (42 кг). Бронзовые медали на счету Али Гамурзиева (26 кг), Магомеда Евлоева (35 кг), Магомед-Басира Гамурзиева (38 кг) и Микаила Богатырёва (55 кг).

Тренируются спортсмены на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что Х новогодний традиционный турнир по дзюдо города-курорта Железноводска проходил на КМВ накануне. В нем принимали участие юные дзюдоисты 2009-2010, 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения из Ставропольского края и других регионов СКФО. Они разыграли награды более чем в 30-ти весовых категориях.

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