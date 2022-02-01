Больше десятка медалей завоевали ингушские вольники на турнире в Шали
11 медалей различного достоинства завоевали представители клуба «Чингиз» на открытом турнире по вольной борьбе в Чеченской Республике, сообщили нашей газете в пресс-службе клуба.
«Две золотых, одну серебряную и восемь бронзовых наград привезли наши спортсмены из Шали», — сказал представитель пресс-службы.
По информации собеседника нашего издания, победителями турнира стали Алихан Полонкоев и Магомед Султыгов, выступавшие в категориях до 32 кг и 57 кг соответственно. Магомед Сакалов удостоился «серебра» в весе до 38 кг.
На третью ступень пьедестала почета поднялись: Мухаммад Измайлов (26 кг), Ахмед Алмазов (28 кг), Магомед-Амин Гаракоев (30 кг), Адам Гаракоев (35 кг), Бувайсар Даурбеков (35 кг), Муслим Осмиев (38 кг), Зелимхан Чаниев (41 кг) и Ахмед Албаков (57 кг).
Тренируются юные борцы под руководством тренерского коллектива во главе с Шамилем Гаракоевым.