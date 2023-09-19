Больше половины проверенных объектов в Сунже Ингушетии работали с нарушениями

«В Сунже провели рейдовые мероприятия по легализации бизнеса и постановке на налоговый учет незарегистрированных торговых объектов. Правомерность осуществления предпринимательской деятельности проверяли специалист отдела экономики и финансов администрации муниципалитета Аслан Баркинхоев и представители налоговых органов. Накануне они проверили 9 торговых объектов на улице Осканова», — рассказали газете «Ингушетия» в мэрии.

По словам собеседника, оказалось, что пять человек скрывали бизнес. На них составлены акты об обнаружении правонарушения по статье 14.1 КоАП РФ, которые будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

8 сентября органы местного самоуправления проинспектировали восемь точек, в четырех из них нашли нарушения.

С недобросовестными предпринимателями специалисты провели индивидуальные информационно-разъяснительные беседы, напомнив, что для официального ведения бизнеса им необходимо зарегистрироваться в налоговых органах по месту осуществления деятельности. Только после государственной регистрации предпринимателя либо организации можно легально заниматься деятельностью, систематически приносящей прибыль.