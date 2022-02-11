ЦУР

Больше всего обращений и жалоб в ЦУР поступает от жителей Назрани

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Больше всего обращений и жалоб в центр управления регионом поступает от жителей города Назрани, который является самым большим муниципальным образованием Ингушетии по численности населения.

Отмечается, что с начала текущего года в ЦУР обработали обращения жителей республики в пять раз больше, чем в аналогичный период прошлого года, и львиная доля этих обращений приходится на Назрань.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии, все обращения и жалобы горожан, поступающие в администрацию города, проходят процедуру рассмотрения в оперативном порядке.

«Кроме долгосрочных задач, руководство муниципального образования ежедневно в оперативном режиме решает вопросы водоснабжения, подачи электроэнергии, восстановления дорожного полотна и многие другие вопросы», — подчеркнули сотрудники мэрии.

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