Больше всего обращений и жалоб в ЦУР поступает от жителей Назрани

Отмечается, что с начала текущего года в ЦУР обработали обращения жителей республики в пять раз больше, чем в аналогичный период прошлого года, и львиная доля этих обращений приходится на Назрань.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии, все обращения и жалобы горожан, поступающие в администрацию города, проходят процедуру рассмотрения в оперативном порядке.

«Кроме долгосрочных задач, руководство муниципального образования ежедневно в оперативном режиме решает вопросы водоснабжения, подачи электроэнергии, восстановления дорожного полотна и многие другие вопросы», — подчеркнули сотрудники мэрии.