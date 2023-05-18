Большинство сотрудников Ингушетии желает работать в крупных российских компаниях

По информации крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России Head Hunter (hh. ru), на первом месте по привлекательности трудоустройства оказались крупные частные российские компании: 71% соискателей из Ингушетии и СКФО предпочли бы именно такого работодателя. Чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%) и специалистов по консалтингу и инвестициям (77%).

«Крупные частные компании у большинства соискателей ассоциируются с надежностью и стабильностью. Кроме того, многих привлекает социальный пакет, ДМС и развитая корпоративная культура — а эти «бонусы» чаще всего готов предложить именно крупный бизнес. Что касается «российской» прописки, то здесь чувствуется влияние событий последнего года: уход ряда зарубежных компаний сделал работу в российском бизнесе в глазах соискателей более надежной и привлекательной», — комментирует Анастасия Кабинова, аналитик hh. ru Юг.

Второе место по уровню интереса со стороны соискателей из Ингушетии заняли предприятия малого и среднего бизнеса: 48% готовы рассматривать их в качестве потенциального работодателя. В первую очередь это представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Транспорт, логистика, перевозки» (59%) и «Розничная торговля» (57%).

«Малый и средний бизнес сегодня активно развиваются, и это делает такие компании привлекательными для трудоустройства. Исследование «Индекса здоровья российского бизнеса» показало положительную динамику роста ключевых бизнес-показателей в большинстве отраслей по итогам первого квартала 2023 года. Наиболее высокие темпы поиска сотрудников показывает микро- и малый бизнес — среднемесячное количество вакансий в первом квартале увеличилось на 21% и 26% год к году соответственно. Средний бизнес чуть отстает по динамике, однако также показывает заметный рост (на 15%)», — отметила Анастасия Кабинова.

На третьем месте оказались российские компании с государственным участием — работать в них хотели бы 51% жителей региона. В профессиональном разрезе чаще всего это представители сферы безопасности (73%), юристы (63%) и производственники (61%).

Чуть меньше жителей региона — 44% — назвали привлекательной работу в международных компаниях, 41% хотели бы работать в российской компании с иностранным участием, 37% хотели бы работать в государственных организациях.

Реже всего работающих жителей Ингушетии интересует индивидуальное предпринимательство (34%), трудоустройство в некоммерческой организации (31%), в качестве внештатного сотрудника (26%) и работа в стартапе (25%).