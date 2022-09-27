«За вхождение региона в РФ в Запорожской области высказались 95% респондентов, в Херсонской — 89%», — сказал эксперт Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ) Сергей Юхин. При этом, по его словам, в Запорожье поддержка Украины «скатилась к нулю».

«Из всех опрошенных только два человека высказались за нахождение в составе Украины», — уточнил Юхин.

Он отметил, что в Запорожской области социологи зафиксировали самую большую динамику роста пророссийских настроений. «Мы ждем официального результата референдума, подсчета голосов. Но нам как социологам все понятно: референдум состоялся, люди свой выбор сделали», — сказал Юхин.

Исследование проводилось 27 сентября на 40 избирательных участках (по 20 в Запорожской и Херсонской областях) среди 967 и 959 жителей соответственно.

По данным директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, доля респондентов, ответивших положительно на вопрос о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республиках, составила 99%.

ИНСОМАР проводил экзитполы в ЛНР и ДНР путем личного интервью, работа шла 27 сентября в течение дня. В ДНР опрошено 1 018 человек, в ЛНР — 765. «Получилось одинаковое распределение: доля ответивших «да» составила 99%», — сказал Потуремский.

«Доля затруднявшихся ответить невысокая, против высказывались единицы», — добавил он.

Голосование на референдумах по вопросу о вхождении в Россию ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей завершилось сегодня в 16:00 мск. В ДНР ЦИК предоставил право решать вопрос о времени завершения работы комиссиям на местах в зависимости от ситуации с безопасностью, поэтому некоторые участки будут закрыты в 20:00 мск. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

Во всех четырех регионах референдумы были признаны состоявшимися уже по итогу третьего дня голосования, когда явка везде превысила 50%. Согласно данным на вечер понедельника, в ДНР в референдуме приняли участие 86,89% жителей, в Херсонской области — 63,58%, в Запорожье — 66,43%. В ЛНР к 12:00 мск вторника свое мнение выразили 90,64%.