Борцы Исмаил Барахоев и Мухаммад Хациев стали чемпионами СКФО

Как стало известно «Ингушетии», атлеты выступали в категориях до 72 кг и 77 кг соответственно.

Напомним, что первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет и среди юниоров до 21 года стартовало в Дагестане вчера, 27 января. Местом проведения турнира стал Дворец спорта имени Али Алиева. На протяжении трех соревновательных дней около 200 спортсменов из всех регионов округа разыграют в общей сложности 22 комплекта наград.

По итогам состязаний планируется сформировать сборные для участия в первенствах страны, которые пройдут в Башкортостане и в Самаре в марте этого года.