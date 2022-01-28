Греко-римская борьба

Борцы Исмаил Барахоев и Мухаммад Хациев стали чемпионами СКФО

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Борцы классического стиля Исмаил Барахоев и Мухаммад Хациев завоевали золотые награды проходящего в эти дни в Каспийске первенства Северо-Кавказского федерального округа среди юниоров до 21 года.

Как стало известно «Ингушетии», атлеты выступали в категориях до 72 кг и 77 кг соответственно.

Напомним, что первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет и среди юниоров до 21 года стартовало в Дагестане вчера, 27 января. Местом проведения турнира стал Дворец спорта имени Али Алиева. На протяжении трех соревновательных дней около 200 спортсменов из всех регионов округа разыграют в общей сложности 22 комплекта наград.

По итогам состязаний планируется сформировать сборные для участия в первенствах страны, которые пройдут в Башкортостане и в Самаре в марте этого года.

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