Борцы из Ингушетии стали медалистами первенства СКФО по греко-римской борьбе в Дагестане

По информации собеседника нашего издания, победителем турнира в категории до 60 кг стал Макшарип Нальгиев. Турпал-Али Мазаев удостоился бронзы в весе до 77 кг.

Отметим, что первенство СКФО по греко-римской борьбе стартовало во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске в понедельник, 30 января, и завершится сегодня. За 2 соревновательных дня 150 спортсменов из всех регионов округа разыграют 10 комплектов медалей. По итогам турнира будет сформирована сборная, которая представит округ на всероссийских соревнованиях.