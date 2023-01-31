Греко-римская борьба

Борцы из Ингушетии стали медалистами первенства СКФО по греко-римской борьбе в Дагестане

0

Ингушские классики завоевали награды стартовавшего накануне в дагестанском Каспийске первенства Северо-Кавказского округа среди юниоров до 21 года, сообщил нашей газете представитель организаторов соревнований.

По информации собеседника нашего издания, победителем турнира в категории до 60 кг стал Макшарип Нальгиев. Турпал-Али Мазаев удостоился бронзы в весе до 77 кг.

Отметим, что первенство СКФО по греко-римской борьбе стартовало во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске в понедельник, 30 января, и завершится сегодня. За 2 соревновательных дня 150 спортсменов из всех регионов округа разыграют 10 комплектов медалей. По итогам турнира будет сформирована сборная, которая представит округ на всероссийских соревнованиях.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
IT-специалисты Ингушетии могут получить льготную ипотеку
В лесах Ингушетии определят участки для посадки молодых саженцев
В Ингушетии стартовал региональный конкурс на звание лучшего Дома культуры
В Ингушетии приступят к реализации федеральной программы «Школьные театры»
В Ингушетии прошел турнир по дзюдо памяти погибших в ходе СВО
В Минкультуры Ингушетии обсудили реализацию программы «Пушкинская карта»
Разыскиваемый по делу об убийстве житель Ингушетии сдался полиции
Энергетики добились роста платежей в Ингушетии почти на 12 % в 2022 году
Малый бизнес обеспечивает в Ингушетии около 46% оборота розничной торговли
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства новой школы в Сунже
ЕДДС Назрановского района Ингушетии обработала около 2 тыс. вызовов в 2022 году

Главное

Яндекс.Метрика

 