Вольная борьба

Борцы из Ингушетии стали победителями и призерами первенства ЦФО

0

Ингушские спортсмены взяли три золота и серебро на первенстве Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.

По информации федерации спортивной борьбы республики, победителями соревнований в своих весовых категориях стали: Шакриев Акромат (60 кг), Торшхоев Абдулла (65 кг) и Чаниев Шамиль (51 кг). Серебряную медаль в весовой категории до 55 кг завоевал Чилиев Яков.

По итогам турнира все ингушские борцы получили право участия в первенстве России, которое пройдет в начале апреля в Наро-Фоминске Московской области.

Отмечается, что подготовку к первенству России ингушские спортсмены будут проходить у себя в республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии неизвестный из охотничьего ружья обстрелял дом местного жителя
В столице Ингушетии правоохранители изъяли у мужчины пистолет и боеприпасы
Готовность техники к весенним полевым работам в Ингушетии составляет 95%
Находившуюся в федеральном розыске за мошенничество женщину задержали в Ингушетии
Обвиняемого в убийстве пожилого жителя Ингушетии взяли под стражу
Ингушские боксеры завоевали три медали на первенстве «Юность России»
В горах Ингушетии 6-8 марта сохранится лавинная опасность
Прокуратура Ингушетии выявила нарушения в сфере перевозок людей легковым такси
Жительница Ингушетии пыталась получить маткапитал на не существующего ребенка
В Назрани заменят ветхую трубу канализационного коллектора
В Ингушетии полицейские изъяли около 57 граммов мефедрона и пистолет

Главное

Яндекс.Метрика

 