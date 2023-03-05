Борцы из Ингушетии стали победителями и призерами первенства ЦФО
Ингушские спортсмены взяли три золота и серебро на первенстве Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.
По информации федерации спортивной борьбы республики, победителями соревнований в своих весовых категориях стали: Шакриев Акромат (60 кг), Торшхоев Абдулла (65 кг) и Чаниев Шамиль (51 кг). Серебряную медаль в весовой категории до 55 кг завоевал Чилиев Яков.
По итогам турнира все ингушские борцы получили право участия в первенстве России, которое пройдет в начале апреля в Наро-Фоминске Московской области.
Отмечается, что подготовку к первенству России ингушские спортсмены будут проходить у себя в республике.