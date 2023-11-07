Борцы из Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Ленинградской области

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Омска, Республик Коми, Карелии, Чувашии и других.

От региона на ковер вышли воспитанники Гагиева Рамазана, Гагиева Адама и Барзиева Ахмеда. В упорной борьбе ингушские спортсмены добыли три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Так, победителями соревнований стали Тамбиев Абдуллах, Льянов Али и Пугоев Исмаил. Обладателем серебряной награды стал Дзауров Рохьим. Бронза в активе у Гантемирова Эльберта и Колоева Хамзата.