Борьба

Борцы из Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Ленинградской области

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Ингушские борцы вольного стиля завоевали медали различного достоинства на открытом турнире среди юношей, посвящённом Дню народного единства, на призы братьев Арсланали и Эльдара Казавовых в Ленинградской области.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Омска, Республик Коми, Карелии, Чувашии и других.

От региона на ковер вышли воспитанники Гагиева Рамазана, Гагиева Адама и Барзиева Ахмеда. В упорной борьбе ингушские спортсмены добыли три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Так, победителями соревнований стали Тамбиев Абдуллах, Льянов Али и Пугоев Исмаил. Обладателем серебряной награды стал Дзауров Рохьим. Бронза в активе у Гантемирова Эльберта и Колоева Хамзата.

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