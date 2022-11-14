Борцы из Ингушетии успешно выступили на соревнованиях по спорту глухих в Саранске
Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по спорту глухих по вольной и греко-римской борьбе среди юношей 14-15 лет.
По информации Минспорта республики, состязания прошли в городе Саранске (Республика Мордовия). Представители Ингушетии выступали под руководством Тимура и Тагира Нальгиевых.
Призерами турнира по вольной борьбе стали: первое место — Атигов Магомед-Амин (44 кг), второе — Оздоев Адам (68 кг), третье — Полонкоев Осман (52 кг) и Кузьгов Акромат (57 кг).
Призерами турнира по классической борьбе стали: «золото» — Атигов Магомед-Амин (44 кг), «бронза» — Оздоев Адам (68 кг) и Полонкоев Осман (52 кг).