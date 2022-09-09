Борцы из ингушского спортклуба «Ади Ахмад» завоевали 15 медалей на турнире в Чечне

По информации пресс-службы Минспорта региона, первыми в своих весовых категориях стали Калиматов Хамзат (42 кг), Яндиев Мурад (48 кг), Хамхоев Ансар (80 кг), Дугиев Адам (65+ кг), Оздоев Умар (44 кг), Сайнароев Мухаммад (29 кг).

Серебряные медали у Гантемирова Магомеда (48 кг), Белхароева Адама (65+ кг), Мейриева Ахмеда (32 кг).

Обладателями «бронзы» стали Калиматов Мурад (60 кг), Оздоев Магомед (71 кг), Точиев Абдул-Хамид (30 кг), Костоев Асламбек (38 кг), Мейриев Магомед (23 кг), Оздоев Салават (32 кг).

Напомним, участие в соревнованиях принимали борцы из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.