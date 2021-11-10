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Борцы Картоев, Садулаев и другие известные спортсмены из Дагестана встретились с премьером Ингушетии

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Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин провел встречу с серебряным призером олимпийских игр Калоем Картоевым, двукратным олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым и другими известными спортсменами из Дагестана.

Приветствуя почетных гостей на ингушской земле, Сластенин отметил, что у двух республик есть много общего, подчеркнув, что дружба и сотрудничество между субъектами дорогого стоит. Также он напомнил, что Дагестан является первым регионом, оказавшим помощь Ингушетии с поставками медицинского кислорода для больных Covid-19.

Премьер-министр поздравил спортсменов с победами на престижных турнирах, выразил им благодарность и восхищение за достойное представление России, отметив, что они являются лучшими примерами для всей молодежи.

В завершении встречи Сластенин вручил гостям из Дагестана юбилейные медали «250 лет единения Ингушетии с Россией», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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