Борцы Картоев, Садулаев и другие известные спортсмены из Дагестана встретились с премьером Ингушетии

Приветствуя почетных гостей на ингушской земле, Сластенин отметил, что у двух республик есть много общего, подчеркнув, что дружба и сотрудничество между субъектами дорогого стоит. Также он напомнил, что Дагестан является первым регионом, оказавшим помощь Ингушетии с поставками медицинского кислорода для больных Covid-19.

Премьер-министр поздравил спортсменов с победами на престижных турнирах, выразил им благодарность и восхищение за достойное представление России, отметив, что они являются лучшими примерами для всей молодежи.

В завершении встречи Сластенин вручил гостям из Дагестана юбилейные медали «250 лет единения Ингушетии с Россией», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.