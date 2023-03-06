Борцы клуба «Ади-Ахмад» завоевали 9 медалей на первенстве Ингушетии среди юношей

По информации Федерации спортивной борьбы республики, соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Нестеровское Сунженского района.

Воспитанники клуба «Ади-Ахмад» по итогам турнира получили путевки на первенство Северо-Кавказского федерального округа, которое пройдет весной текущего года в Карачаево-Черкесии.

Сообщается, что золото в весовой категории до 85 кг завоевал Мархиев Саид. Вторыми стали Костоев Рахим (48 кг), Дугиев Адам (68 кг) и Баркинхоев Рахим (52 кг).

На третью ступеньку пьедестала поднялись Хамчиев Мансур (38 кг), Балаев Магомед (41 кг), Белхороев Адам (62 кг), Вышегуров Хаким (62 кг), Чахкиев Усман (41 кг), Точиев Ибргаим (52 кг).

Ответственным тренером на соревнованиях был старший наставник СК «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.