Греко-римская борьба

Борцы клуба «Ади-Ахмад» завоевали 9 медалей на первенстве Ингушетии среди юношей

0

Спортсмены клуба «Ади-Ахмад» успешно выступили на первенстве Ингушетии по греко-римской борьбе среди младших юношей 2008-2010 годов рождения.

По информации Федерации спортивной борьбы республики, соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Нестеровское Сунженского района.

Воспитанники клуба «Ади-Ахмад» по итогам турнира получили путевки на первенство Северо-Кавказского федерального округа, которое пройдет весной текущего года в Карачаево-Черкесии.

Сообщается, что золото в весовой категории до 85 кг завоевал Мархиев Саид. Вторыми стали Костоев Рахим (48 кг), Дугиев Адам (68 кг) и Баркинхоев Рахим (52 кг).

На третью ступеньку пьедестала поднялись Хамчиев Мансур (38 кг), Балаев Магомед (41 кг), Белхороев Адам (62 кг), Вышегуров Хаким (62 кг), Чахкиев Усман (41 кг), Точиев Ибргаим (52 кг).

Ответственным тренером на соревнованиях был старший наставник СК «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Уроженка Вологды через Владикавказ привезла в Ингушетию более 400 граммов мефедрона
В Ингушетии проведут конференцию «Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий»
Ингушский футболист Магомед Оздоев забил четвертый гол в текущем сезоне Турецкой суперлиги
Футболисты команды «Барт» из Нового Реданта стали зимними чемпионами Ингушетии
Житель Ингушетии получил ранение в результате конфликта между незнакомыми
Госавтоинспекторы в столице Ингушетии провели акцию «Ребенок — главный пассажир»
В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,2
В Ингушетии неизвестный из охотничьего ружья обстрелял дом местного жителя
В столице Ингушетии правоохранители изъяли у мужчины пистолет и боеприпасы
Готовность техники к весенним полевым работам в Ингушетии составляет 95%
Находившуюся в федеральном розыске за мошенничество женщину задержали в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 