Борцы спортивной школы «Али-Юрт» из Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Чечне
Воспитанники спортивной школы «Али-Юрт» из Назрановского района приняли участие в открытом турнире по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2013 годов рождения в Чеченской Республике.
Как сообщили в администрации Назрановского района, по итогам соревнований первые места заняли Нальгиев Ислам, Аушев Хамзат, Евлоев Батрудин, Бачалов Ахмед, второе — Дашхаклоев Сулейман, третьи — Багатырев Умар, Цечоев Азраил, Баркинхоев Малик, Албогачиев Ислам, Оздоев Абдулла, Евлоев Абдула, Бачалов Абдула.
По итогам соревнований юные атлеты спортивной школы «Али-Юрт» стали победителями и призерами открытого турнира по греко-римской борьбе.