Борьба

Борцы спортивной школы «Али-Юрт» из Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Чечне

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Воспитанники спортивной школы «Али-Юрт» из Назрановского района приняли участие в открытом турнире по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2013 годов рождения в Чеченской Республике.

Как сообщили в администрации Назрановского района, по итогам соревнований первые места заняли Нальгиев Ислам, Аушев Хамзат, Евлоев Батрудин, Бачалов Ахмед, второе — Дашхаклоев Сулейман, третьи — Багатырев Умар, Цечоев Азраил, Баркинхоев Малик, Албогачиев Ислам, Оздоев Абдулла, Евлоев Абдула, Бачалов Абдула.

По итогам соревнований юные атлеты спортивной школы «Али-Юрт» стали победителями и призерами открытого турнира по греко-римской борьбе.

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