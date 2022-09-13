Борцы спортивной школы «Али-Юрт» из Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Чечне

Как сообщили в администрации Назрановского района, по итогам соревнований первые места заняли Нальгиев Ислам, Аушев Хамзат, Евлоев Батрудин, Бачалов Ахмед, второе — Дашхаклоев Сулейман, третьи — Багатырев Умар, Цечоев Азраил, Баркинхоев Малик, Албогачиев Ислам, Оздоев Абдулла, Евлоев Абдула, Бачалов Абдула.

По итогам соревнований юные атлеты спортивной школы «Али-Юрт» стали победителями и призерами открытого турнира по греко-римской борьбе.