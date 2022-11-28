Борцы спортшколы села Долаково Ингушетии стали призерами турнира в Черкесске

По информации администрации Назрановского района, соревнования прошли в г. Черкесске. Обладателем серебряной медали стал Манкиев Магомед (71 кг), «бронза» у Осмиева Адама (60 кг) и Шаухалова Халита (50 кг). Тренирует ребят опытный наставник Аксагов Юсуп.

Напомним, данный турнир проходит в 4 этапа (осенний, зимний, весенний и летний). Спортсмены, набравшие по итогам четырех этапов 16 баллов и выше, поощряются денежной премией.