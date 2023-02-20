Борцы вольного стиля из Ингушетии принимают участие в учебно-тренировочном сборе в Махачкале
Ингушские борцы вольного стиля из Малгобека Ислам Картоев, Магомед Евлоев, Али Цокаев и Мурад Евлоев отправились на учебно-тренировочный сбор в столицу Дагестана.
Как сообщили в Минспорта республики, двухнедельное тренировочное мероприятие будет проходить на базе махачкалинской спортшколы олимпийского резерва имени Гамида Гамидова.
Ребята будут тренироваться под руководством директора нового малгобекского ФОКа Магомеда Мусаева, он вместе со спортсменами выехал в Махачкалу, чтобы лично контролировать тренировочный процесс ингушских борцов.