Борец из Ингушетии стал серебряным призером первенства Европы в Албании

Как сообщили «Ингушетии» в федерации спортивной борьбы республики, одержав четыре бескомпромиссных победы, в финальной схватке ингушский борец уступил Джамалу Аббасову из Азербайджана, и принес сборной России серебряную медаль в весовой категории до 60 кг.

Первенство Европы в Тиране проходило с 12 по 18 июня. Российские борцы выступили под нейтральным флагом и названием, однако это не помешало нашим борцам показать хороший результат. Борцы вольного стиля завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды.