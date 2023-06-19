Вольная борьба

Борец из Ингушетии стал серебряным призером первенства Европы в Албании

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Представитель спортклуба «Вольник» Ингушетии Акромат Шакриев взял «серебро» юношеского первенства Европы по вольной борьбе в Албании.

Как сообщили «Ингушетии» в федерации спортивной борьбы республики, одержав четыре бескомпромиссных победы, в финальной схватке ингушский борец уступил Джамалу Аббасову из Азербайджана, и принес сборной России серебряную медаль в весовой категории до 60 кг.

Первенство Европы в Тиране проходило с 12 по 18 июня. Российские борцы выступили под нейтральным флагом и названием, однако это не помешало нашим борцам показать хороший результат. Борцы вольного стиля завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды.

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