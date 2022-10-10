Борец клуба «Ади Ахмад» из Ингушетии стал призёром всероссийского турнира в Казани

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, в состязаниях в Казани приняли участие более 200 лучших борцов греко-римского стиля со всех регионов страны.

В весовой категории до 87 кг воспитанник спортивного клуба «Ади Ахмад» Алан Амриев стал бронзовым призёром соревнований и обеспечил себе путевку в сборную команду России по греко-римской борьбе.