Борец вольного стиля из Ингушетии Бабули Цолоев стал чемпионом всероссийского турнира в Дагестане

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, на пути к пьедесталу ингушский спортсмен одолел соперников из Дагестана и Чечни.

Отмечается, что, проведя четыре схватки, Бабули Цолоев в первой встрече выиграл со счетом 12:0, во второй — со счетом 6:1, в третьей — со счетом 12:0 приемом «туше». А в решающей схватке он оказался гораздо сильнее представителя Дагестана Омара Зиятдинова и выиграл со счётом 3:1.

Один из старейших на Кавказе турниров по вольной борьбе «Мемориал Героя СССР Кади Абакарова» проходил с 29 сентября по 1 октября.