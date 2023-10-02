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Борец вольного стиля из Ингушетии Бабули Цолоев стал чемпионом всероссийского турнира в Дагестане

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Ингушский спортсмен Бабули Цолоев завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях в дагестанском селении Агвали и стал чемпионом турнира в весовой категории до 97 кг.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, на пути к пьедесталу ингушский спортсмен одолел соперников из Дагестана и Чечни.

Отмечается, что, проведя четыре схватки, Бабули Цолоев в первой встрече выиграл со счетом 12:0, во второй — со счетом 6:1, в третьей — со счетом 12:0 приемом «туше». А в решающей схватке он оказался гораздо сильнее представителя Дагестана Омара Зиятдинова и выиграл со счётом 3:1.

Один из старейших на Кавказе турниров по вольной борьбе «Мемориал Героя СССР Кади Абакарова» проходил с 29 сентября по 1 октября.

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