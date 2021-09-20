Борис Баркинхоев: «Желаю вновь избранным депутатам смелости и разума в принятии верных законов»

— На моем веку было много выборов. В советское время, хотя они и проводились, что называется, для блезиру, кандидаты несли ответственность за свои обещания, реализацию выдвинутых программ. Скажу без обиняков: ответственность — серьезную. Вплоть до лишения партбилета. А это, если спросите представителей старшего поколения, все равно что получить «черную метку» или «волчий билет».

Сегодня об ответственности чиновников, депутатов можно говорить лишь в категории относительности: могут наобещать с три короба, главное — завладеть вожделенным креслом. Хочется надеяться, что в прошедших парламентских выборах появятся новые лица, не обремененные сомнительным прошлым, которые будут работать на благо народа, а не для себя любимых.

Есть у меня и конкретные предложения, адресованные депутатам республиканского парламента. Например, хотелось бы, чтобы они приняли закон, запрещающий отныне давать улицам названия личных имен. Дошло до того, что муниципальные чиновники не знают о ситуации на местах, когда появляются улицы с одним и тем же названием. В итоге — путаница с почтовыми отправлениями, скорая помощь или пожарные теряют драгоценное время, пытаясь отыскать место, куда их вызвали. И подобных вопросов, для решения которых не нужно тревожить центральные власти, масса.

Желаю вновь избранным депутатам Госдумы и Народного собрания Ингушетии смелости и разума в принятии верных законов.