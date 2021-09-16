Борис Шадыжев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии новое издание своей книги «Время, люди, судьбы»

Книга «Время, люди, судьбы» была переиздана в 2021 году к 75-летию со дня рождения Бориса Магометовича и на днях преподнесена в дар библиотеке писателем.

В массивный том, составляющий без малого тысячу страниц, вошли все литературные и публицистические произведения писателя, материалы из его личного архива, статьи о нем, выходившие на страницах периодической печати.

Открывает собрание сочинений большая вступительная статья журналиста, заслуженного деятеля культуры Альбики Газгиреевой, а также посвященные Шадыжеву стихи народных поэтов Ингушетии Гирихана Гагиева («Доттаг1чуна» — «Другу») и Раисы Дидиговой («Ты верен светлым идеалам...»).

В книгу вошли известные и любимые читателями повести «В седой древности», «Шагнувший в бессмертие», «Поворот судьбы», «Расплата»; рассказы «Оторванные от Родины», «Старик и офицер», «Свидетель истории», «Встреча с Проксимой», «Начало пути», «Подсказало сердце», «Стойкость характера», «Линия судьбы, или Вечный зов Родины», «Сила народного духа»; пьесы «Орцха Карцхал — человек-легенда», «Ахмед Хучбаров — народный мститель», «Странная война», «Одержимый характер», «Золотой укол»; очерк «История семьи Шадыжевых из рода Лолохоевых».

«В нашем читальном зале книга доступна для чтения в любое время, согласно графику работы библиотеки», — отметила директор учреждения Радима Газдиева.