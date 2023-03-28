Гуманитарная помощь

Бойцам в зоне СВО из Ингушетии направят в месяц Рамадан очередной гуманитарный груз

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Бойцам в зоне СВО власти Ингушетии окажут в священный месяц Рамадан очередную гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

25 тонн груза будут сопровождать депутат Госдумы Муслим Татриев и министр сельского хозяйства региона Магамед Гагиев.

Средства на проведение гуманитарной акции выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

Бойцам из республики и их сослуживцам доставят сушеное мясо, тушенку, овощи, питьевую воду, яблоки, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что участники СВО из региона в боевых условиях соблюдают пост.

«Военнослужащие Ингушетии находятся на передовой, они далеко от дома в это священное время. Я знаю, что настрой и боевой дух у них сильный, но им всегда приятно слышать вести из дома. Мы хотим поддержать их, дать знать, что здесь на Родине о них помнят и ждут», — подчеркнул Калиматов.

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