Бойцам в зоне СВО из Ингушетии направят в месяц Рамадан очередной гуманитарный груз

25 тонн груза будут сопровождать депутат Госдумы Муслим Татриев и министр сельского хозяйства региона Магамед Гагиев.

Средства на проведение гуманитарной акции выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

Бойцам из республики и их сослуживцам доставят сушеное мясо, тушенку, овощи, питьевую воду, яблоки, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что участники СВО из региона в боевых условиях соблюдают пост.

«Военнослужащие Ингушетии находятся на передовой, они далеко от дома в это священное время. Я знаю, что настрой и боевой дух у них сильный, но им всегда приятно слышать вести из дома. Мы хотим поддержать их, дать знать, что здесь на Родине о них помнят и ждут», — подчеркнул Калиматов.