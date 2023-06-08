Бойцы из Ингушетии стали победителями чемпионата России по спортивному миксфайту

0

Бойцы ингушского клуба Kaloy Team стали победителями чемпионата России по спортивному миксфайту среди взрослых в городе Ессентуки.

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», молодые люди выполнили норматив мастера спорта ВФСМ.

Так, первые места заняли Ислам Мальсагов (до 60 кг), Хасан Цуроев (до 63,5 кг), Магомед Долаков (до 70 кг), Сулейман Куркиев (свыше 93 кг).

Отмечается, что продемонстрировать свои навыки на чемпионат России съехались свыше 800 участников со всей страны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Руководитель Минтруда Ингушетии поздравил соцработников с профессиональным праздником
Минтруд Ингушетии и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение
Ингушский полузащитник Оздоев стал лучшим игроком отчетной игры турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк»
В Ингушетии подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в 2024 году
Жителя Ингушетии приговорили к 4 годам колонии за хранение мефедрона
Более 36 тыс. раз жители Ингушетии посмотрели онлайн-уроки по финансовой грамотности
Футболисты назрановского «Ангушта» одержали крупную выездную победу
Жительница Ингушетии нашла во дворе ящик с младенцем
Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате ЮФО и СКФО по легкой атлетике
Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии присвоено звание генерал-майора полиции
Условный срок получила иностранка в Ингушетии за вовлечение малолетней в попрошайничество

Главное

Яндекс.Метрика

 