Бойцы из Ингушетии стали победителями чемпионата России по спортивному миксфайту

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», молодые люди выполнили норматив мастера спорта ВФСМ.

Так, первые места заняли Ислам Мальсагов (до 60 кг), Хасан Цуроев (до 63,5 кг), Магомед Долаков (до 70 кг), Сулейман Куркиев (свыше 93 кг).

Отмечается, что продемонстрировать свои навыки на чемпионат России съехались свыше 800 участников со всей страны.