Бойцы из Ингушетии стали победителями чемпионата России по спортивному миксфайту
Бойцы ингушского клуба Kaloy Team стали победителями чемпионата России по спортивному миксфайту среди взрослых в городе Ессентуки.
Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», молодые люди выполнили норматив мастера спорта ВФСМ.
Так, первые места заняли Ислам Мальсагов (до 60 кг), Хасан Цуроев (до 63,5 кг), Магомед Долаков (до 70 кг), Сулейман Куркиев (свыше 93 кг).
Отмечается, что продемонстрировать свои навыки на чемпионат России съехались свыше 800 участников со всей страны.