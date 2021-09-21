Бойцы отдела спецназа ОФСИН по Ингушетии организовали праздник для детей своих погибших коллег
Бойцы отдела специального назначения «Ангушт» ОФСИН России по Ингушетии организовали праздник для детей своих погибших коллег, сообщает пресс-служба ведомства.
Открывая мероприятие, председатель совета ветеранов уголовно исполнительной системы республики Аслан Плиев отметил, что «больно осознавать то, что наши коллеги ушли так рано. Они добросовестно исполняли свои служебные обязанности, были надежными и верными товарищами».
Он выразил надежду, что со временем ребята, закончив учебу, смогут продолжить дело своих отцов и занять их место в уголовно-исполнительной системе региона.
Затем бойцы спецназа организовали для детей выставку современных образцов оружия, состоящих на вооружении отряда, дали возможность подержать в руках настоящее оружие и сфотографироваться.
В завершение мероприятия сотрудники ОФСИН вручили детям подарки. Чтобы по-настоящему их порадовать, организаторы подошли к выбору подарков творчески, подготовив сюрприз каждому ребенку индивидуально.
Вдовы погибших поблагодарили сотрудников за оказанное внимание и заботу.