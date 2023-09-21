Бойцы смешанных единоборств Ингушетии готовятся к соревнованиям за кубок России в Омске

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, на новой «G-Drive Арене» в сибирском городе соберутся лучшие бойцы со всей страны, включая новые регионы.

Ингушетию на турнире представят Хамхоев Адам (52,2 кг), Картоев Ибрагим (56,7 кг), Дзейтов Апти (93 кг).

«Это значимые старты года в ММА. Сильнейшие спортсмены сразятся за престижный трофей и почетное звание мастера спорта России. Это уже 9-й по счёту турнир», — подчеркнули в Минспорта республики.