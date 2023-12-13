Братья Алмазовы из Ингушетии стали чемпионами Евразии по пауэрлифтингу

«Рустам стал победителем Кубка Евразии, заняв первое место среди юниоров в весовой категории до 67,5 кг, в становой тяге и жиме лежа. Также он получил звание мастера спорта международного класса», — рассказал собеседник.

По его словам, Джамаллудин занял первое место в весовой категории до 75 кг в становой тяге и жиме лежа, выполнив норматив мастера спорта России.

Отмечается, что братья представляли на чемпионате Ставрополь. В мероприятии приняли участие более 800 спортсменов.