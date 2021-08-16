Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев сыграли главные роли в сериале МегаФона

Каждая серия представляет собой законченный эпизод и продвигает отдельный продукт МегаФона. Главные герои — напарники-спецагенты — оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. В основе формата — традиционный тандем опытного и молодого напарников, которые вместе могут выйти из любой ситуации.

Брюс Уиллис, легенда мирового кино, немногословный и бескомпромиссный, символизирует надежность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из самых популярных комиков и телеведущих в России, искренний, немного наивный, но находчивый, и умеет в каждой ситуации найти выгоду.

Первый эпизод посвящен новому тарифу МегаФона — «Первый семейный», уникальному предложению, которое позволяет без абонентской платы общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссером первого ролика стал Илья Найшуллер.

Герой Брюса Уиллиса в сериале создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов партнером МегаФона — компанией Deepcake. Датасет для создания героя состоял из 34 000 кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса.

«Новый подход к рекламе, создание качественного сериала вместо традиционных форматов станет очередным изменением, выделяющим наш бренд на рынке, и поможет нам стать еще ближе к нашим клиентам. Мы проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надежность и выгода. Эти ценности уже находят отражение в наших продуктах, в частности, в линейке #БезПереплат. Уверен, формат сериала с дуэтом напарников очень точно передаст все преимущества МегаФона», — говорит коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

«Для меня это первый подобный опыт съёмок с использованием технологии генерации лиц. Я впечатлён результатом и тем, насколько сегодня технологии меняют и облегчают привычные процессы. В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение, и только новое предложение от МегаФона помогает нам найти выход из ситуации. Впереди зрителей ждут новые серии, в которых моя находчивость и харизма Брюса не раз спасают мир», — отметил Азамат Мусагалиев.

«Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссерская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на контенте времен «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, я благодарю всю нашу команду», — говорит Брюс Уиллис.