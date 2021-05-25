Будущие ингушские хирурги соревновались в мастерстве

Цель проведения олимпиады — стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности студентов медицинского профиля и развитие у них интереса к науке.

Шестьдесят участников из пяти команд состязались в знаниях и умениях по следующим направлениям: вязание хирургических узлов, сердечно-сосудистая хирургия, знание медицинских инструментов, травматология, абдоминальная хирургия, пластическая хирургия, эндовидеохирургия, а также приняли участие в интеллектуальной игре «Брейн-ринг».

В состав жюри вошли компетентные специалисты республиканских медицинских учреждений: заведующая кафедрой «Анатомия человека», председатель студенческого научного общества факультета кандидат медицинских наук Мадина Болгучева, заместитель декана, заведующая кафедрой «Нормальная физиология» кандидат медицинских наук Долатхан Гагиева, преподаватели университета.

По итогам конкурсов первое место заняла команда «Sagitta», второй стала команда «Скальпель», тройку лучших замкнула команда «Золотое сечение».

«Олимпиада явилась значимым мероприятием для медицинского факультета ИнгГУ. Конкурс продемонстрировал практические и теоретические знания студентов, а также умение оперативно решать задачи», — отметила Мадина Болгучева и пожелала всем участникам успешного обучения и новых достижений.