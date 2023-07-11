Будущие историки проходят практику в краеведческом музее Ингушетии
Студенты третьего курса исторического факультета Ингушского государственного университета приступили к практике в музее краеведения имени Тугана Мальсагова, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
По словам собеседника, в практику входят не только экскурсии и лекции, которые читают сотрудники, но и выполнение музейной работы.
Первую экскурсию по музею для практикантов провел директор учреждения Магомед Сагов. Он ознакомил студентов с экспозициями и призвал их внести свой вклад в пополнение музейных фондов. Кроме того, Сагов попросил молодежь принять участие в создании экспозиции под названием «Генеалогическое древо тейпов ингушей», представив в музей свои тейповые генеалогические древа.