Бумажная версия полиса ОМС с 1 декабря не является обязательной для предъявления

«Менять или выбрасывать бумажные полисы не требуется. Это по-прежнему полноправный документ. Просто теперь для получения медицинской помощи не обязательно его иметь при себе постоянно. Для получения помощи в медицинской организации достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет», — подчеркнули в ведомстве здравоохранения.

Отмечается, что данные всех, кто застрахован по ОМС, автоматически переносят в Единый регистр застрахованных лиц. По словам медиков, с 1 декабря всем участникам системы обязательного медицинского страхования будут доступны цифровые (электронные) полисы.

Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты и делает получение медпомощи удобнее и доступнее.