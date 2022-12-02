Бумажная версия полиса ОМС с 1 декабря не является обязательной для предъявления

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В Минздраве Ингушетии сообщили, что бумажная версия полиса ОМС в настоящее время не является обязательной для предъявления.

«Менять или выбрасывать бумажные полисы не требуется. Это по-прежнему полноправный документ. Просто теперь для получения медицинской помощи не обязательно его иметь при себе постоянно. Для получения помощи в медицинской организации достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет», — подчеркнули в ведомстве здравоохранения.

Отмечается, что данные всех, кто застрахован по ОМС, автоматически переносят в Единый регистр застрахованных лиц. По словам медиков, с 1 декабря всем участникам системы обязательного медицинского страхования будут доступны цифровые (электронные) полисы.

Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты и делает получение медпомощи удобнее и доступнее.

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