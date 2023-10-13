Бюджетные организации Ингушетии на 100% оплачивают потребленные энергоресурсы

«Мы не только достигли стопроцентной оплаты по республиканскому бюджету, а по некоторым категориям и по местным бюджетам, но и погашаются долги предыдущих лет», — сообщил вице-премьер региона Тимур Фаттахов руководителю субъекта.

В частности, республиканский бюджет — реализовано газа на 94,95 млн рублей, оплачено 152,11 млн или 160,2%, когда за аналогичный период прошлого года было всего 75,8%. Местные бюджеты — реализовано газа на 10,2 млн рублей, оплачено 10,1 млн, что составляет 99,5% против 92,6% в 2022 году.

Между тем, населению реализован газ на сумму 1 719,33 млн рублей, но оплачено всего 493,29 млн или 28,69%, даже меньше, чем за аналогичный период прошлого года (32,58%).

По данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» за январь-август 2023 года в республике реализовано электроэнергии на 1 982,6 млн рублей, оплачено 1 212,7 млн или 61,2%, на 4,2% больше, чем в 2022-м.

Вице-премьер считает, что достигнутые результаты подтверждение эффективности принимаемых мер по улучшению платежной дисциплины.

«По моему поручению наш Минфин и ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» согласовали график на пятилетний период, согласно которому ежеквартально погашаются долги за газ, начиная с 2021 года. Кроме того, функционирует межведомственная рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу, улучшению платежной дисциплины. Будем наращивать темпы в этом важном направлении», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.