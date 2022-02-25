Бывшая частная школа «Эллин» в Ингушетии на 745 мест стала государственной

В собственность республики здание теперь уже двадцать второй Назрановской школы выкуплено в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В образовательном учреждении есть все необходимые условия для полноценной учебы. Школа состоит из нескольких блоков: пятиэтажного кирпичного здания учебного корпуса с просторными классами, которые отвечают всем современным требованиям; столовой на 380 посадочных мест; трёхэтажного спортзала, бассейна 25×12 метров, зала хореографии и стадиона. Учреждение рассчитано на 745 ученических мест, общая площадь — 7017 квадратных метров.

Руководитель субъекта ознакомился с техническими условиями, осмотрел помещения и познакомился с педагогическим коллективом.

В качестве приглашенных на открытии также присутствовали учащиеся и их родители. Дети продемонстрировали свои таланты, выступив с хореографическими и вокальными номерами.

Калиматов поздравил присутствующих и отметил, что у школы уже есть своя история.

«Чувствуется, что все здесь было сделано с любовью к детям, с заботой к подрастающему поколению. Хотелось бы, чтобы новое руководство и коллектив сохранили эту традицию, при этом отвечая всем запросам времени. Важно с ранних лет прививать нашим школьникам готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, навыкам жизни в цифровую эпоху. Мы возлагаем большие надежды на подготовку молодых кадров, которым предстоит развивать экономику и социальные резервы республики», — подчеркнул он.

Открытие новой государственной школы в Назрани позволит перевести более 700 учащихся из ряда других общеобразовательных учреждений, что позволит в полноценном объеме реализовывать внеурочную деятельность и дополнительное образование.

Напомним, при поддержке федерального центра в Ингушетии планируется к 2025 году построить 20 школ — это свыше 12 тысяч ученических мест. Ежегодный прирост учащихся при этом составляет 3 тыс. человек.