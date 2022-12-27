Бывшее здание амбулатории в Назрани Ингушетии преобразуют в новую библиотеку

0

Старое здание амбулатории в Насыр-Кортском административном округе Назрани преобразуют в новую библиотеку.

Как сообщили в мэрии города, уже начаты работы по капитальному ремонту будущего филиала-библиотеки МКУ «ЦБС г. Назрань», которая будет размещена в здании бывшей амбулатории.

Отмечается, что библиотека с универсальным литературным фондом более чем 6 тысяч книг станет отличным источником знаний и информации как для школьников и студентов, так и для любителей чтения.

По информации администрации Назрани, капитальный ремонт здания планируется завершить до конца текущей зимы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушским школьникам рассказали о военных профессиях
В одном из округов Назрани Ингушетии установили водяной насос высокого давления
В Карабулаке Ингушетии откроется продовольственная ярмарка
В столице Ингушетии на новогоднее мероприятие пригласили детей участников СВО
В МКЖР Ингушетии проходит выставка
В столичной администрации Ингушетии состоялось итоговое заседание АТК
В Ингушетии в рамках нацпроекта «Культура» отремонтирован ряд объектов
В Ингушетии прошло более тысячи мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России
Махмуд-Али Калиматов ответит на вопросы жителей Ингушетии и других регионов в прямом эфире
В Ингушетии обладателями «Пушкинской карты» являются более 15 тысяч школьников
Ингушские боксеры успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 