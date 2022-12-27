Бывшее здание амбулатории в Назрани Ингушетии преобразуют в новую библиотеку
Старое здание амбулатории в Насыр-Кортском административном округе Назрани преобразуют в новую библиотеку.
Как сообщили в мэрии города, уже начаты работы по капитальному ремонту будущего филиала-библиотеки МКУ «ЦБС г. Назрань», которая будет размещена в здании бывшей амбулатории.
Отмечается, что библиотека с универсальным литературным фондом более чем 6 тысяч книг станет отличным источником знаний и информации как для школьников и студентов, так и для любителей чтения.
По информации администрации Назрани, капитальный ремонт здания планируется завершить до конца текущей зимы.