Бывшее здание амбулатории в Назрани Ингушетии преобразуют в новую библиотеку

Как сообщили в мэрии города, уже начаты работы по капитальному ремонту будущего филиала-библиотеки МКУ «ЦБС г. Назрань», которая будет размещена в здании бывшей амбулатории.

Отмечается, что библиотека с универсальным литературным фондом более чем 6 тысяч книг станет отличным источником знаний и информации как для школьников и студентов, так и для любителей чтения.

По информации администрации Назрани, капитальный ремонт здания планируется завершить до конца текущей зимы.