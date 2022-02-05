МВД

Бывшего главу сельского поселения Ингушетии уличили в незаконной выдаче земельных участков

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Сотрудниками МВД по Ингушетии при содействии коллег из УФСБ и ВОГ установили, что в 2013 году бывший глава администрации одного из сельских поселений Назрановского района, незаконно выдал выписки из похозяйственной книги, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у нескольких граждан права собственности на земельные участки, площадью по 800 кв. м.

Указанные выписки впоследствии послужили основанием для регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике права собственности упомянутых лиц на эти земельные участки.

В действиях бывшего руководителя муниципалитета усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

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