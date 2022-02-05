Бывшего главу сельского поселения Ингушетии уличили в незаконной выдаче земельных участков

Сотрудниками МВД по Ингушетии при содействии коллег из УФСБ и ВОГ установили, что в 2013 году бывший глава администрации одного из сельских поселений Назрановского района, незаконно выдал выписки из похозяйственной книги, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у нескольких граждан права собственности на земельные участки, площадью по 800 кв. м.