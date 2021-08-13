Бывшего начальника центра обработки итогов ЕГЭ в Ингушетии обвинили в даче взятки и мошенничестве

«По версии следствия, 20 ноября 2020 г. обвиняемый передал сотруднику регионального управления ФСБ России взятку в 2 млн рублей за непроведение оперативно-разыскных мероприятий по выявлению факта совершения им противоправных действий», — сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, в ходе расследования дела установлен факт хищения бюджетных средств в размере почти 280 тыс. руб., причитающихся для выплаты заработной платы подчиненным.

Мужчине инкриминируют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в крупном размере).

Дело рассмотрит Магасский районный суд.