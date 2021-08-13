Мошенничество

Бывшего начальника центра обработки итогов ЕГЭ в Ингушетии обвинили в даче взятки и мошенничестве

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Уголовное дело бывшего директора регионального центра обработки информации о даче взятки сотруднику правоохранительных органов и крупном мошенничестве передано в суд, сообщил газете «Ингушетия» представитель республиканской прокуратуры.

«По версии следствия, 20 ноября 2020 г. обвиняемый передал сотруднику регионального управления ФСБ России взятку в 2 млн рублей за непроведение оперативно-разыскных мероприятий по выявлению факта совершения им противоправных действий», — сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, в ходе расследования дела установлен факт хищения бюджетных средств в размере почти 280 тыс. руб., причитающихся для выплаты заработной платы подчиненным.

Мужчине инкриминируют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в крупном размере).

Дело рассмотрит Магасский районный суд.

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