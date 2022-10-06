Бывших школьных хулиганов в Ингушетии больше всего среди водителей и руководителей компаний

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведенном 18 августа — 29 сентября текущего года, приняли участие представители экономически активного населения республики.

В релизе, отмечается, что жители региона с доходом от 80 тыс. рублей хулиганили в школе чаще, чем те, кто сейчас зарабатывает меньше.

Самыми примерными в выпускных классах в Ингушетии были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте — медсестры. В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.

Поведение нынешних бухгалтеров в школе в целом было чуть лучше, чем тех, кто сегодня является их руководством, — главных бухгалтеров.

Среди программистов школьных шалопаев было чуть меньше, чем среди системных администраторов. Замечания за поведение нередко красовались в дневниках и у будущих инженеров.

Топ-менеджеры хулиганили еще больше: как неудовлетворительное оценивают свое поведение в школе 8% из них. Чаще нынешних директоров доводили учителей в юношестве лишь те, кто, повзрослев, выбрал работу водителя и охранника.