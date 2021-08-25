Бывший глава МВД Ингушетии Погоров внесен в список террористов и экстремистов

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Обвиняемый в организации применения насилия в отношении представителей власти во время протестов в Магасе в 2019 году экс-министр внутренних дел Ингушетии Ахмет Погоров включен в перечень террористов и экстремистов.

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Напомним, экс-главу МВД республики задержали в городе Назрани 26 февраля этого года. До этого с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти). 22 апреля Нальчикский городской суд продлил ему арест на два месяца — до 25 июня — по ходатайству следствия.

25 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил Погорову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

На второй день Ессентукский городской суд вернул экс-министра в СИЗО. Как сообщал «Интерфаксу» его адвокат Магомед Гагиев, в июне Ессентукский городской суд вынес постановление о продлении ему срока содержания под стражей на три месяца.

Отметим, что к уголовной ответственности по делу об избиении полицейских в ходе митинга в Магасе 27 марта 2019 года привлечены десятки человек. Под арестом находятся несколько лидеров протестов.

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