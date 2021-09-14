Бывший глава Насыр-Кортского округа Назрани Ингушетии осуждён за присвоение земель

0

Вынесен приговор бывшему главе администрации Насыр-Кортского округа Назрани Бекхану Кодзоеву по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Согласно материалам уголовного дела, осужденный, являясь главой администрации Насыр-Кортского административного округа Назрани, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы совершил хищение земельных участков стоимостью более 1,2 млн рублей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, действиями чиновника нанесен ущерб в особо крупном размере бюджету муниципального района.

В отношении Кодзоева было заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения). Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские спортсмены примут участие в первенстве России по вольной борьбе U-23
В Ингушетии прошел республиканский турнир по футболу памяти погибших правоохранителей
В городе Сунжа Ингушетии рассмотрели вопрос готовности избирательных участков к выборам
В Ингушетии в результате ДТП опрокинулась машина скорой помощи
В ингушской столице новый прокурор
В Малгобекском районе Ингушетии построят отстойник для задержки дождевой воды
На техстанции и в доме в Ингушетии нашли оружие и взрывные устройства
Комитет по делам молодежи Ингушетии проведет вечер поэзии «Флешбукинг» в Назрани
Ингушский певец Алаудин Эсмурзиев запустил общекавказский флешмоб #Кавказголосует
В столице Ингушетии Магасе состоялся концерт национальной музыки «Голос гармони»
По инициативе ОНФ в Ингушетии одной из улиц сельского поселения вернули наименование в честь участника ВОВ

Главное

Яндекс.Метрика

 