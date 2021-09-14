Бывший глава Насыр-Кортского округа Назрани Ингушетии осуждён за присвоение земель

«Согласно материалам уголовного дела, осужденный, являясь главой администрации Насыр-Кортского административного округа Назрани, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы совершил хищение земельных участков стоимостью более 1,2 млн рублей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, действиями чиновника нанесен ущерб в особо крупном размере бюджету муниципального района.

В отношении Кодзоева было заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения). Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.