Бывший глава села Экажево попал под следствие за незаконное выделение земель

0

Следователи по материалам регионального управления ФСБ и полиции возбудили уголовное дело на экс-руководителя администрации сельского поселения Экажево, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Бывшему главе села Экажево инкриминируют часть 2 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий», — сказал источник.

По его информации, мужчину подозревают в незаконном выделении земельных участков местным жителям.

Напомним, ранее по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Экажево по подозрению в превышении полномочий при выделении земельных участков.

По данным следствия, с сентября по ноябрь 2017 года они при отсутствии законных оснований выдали выписки из похозяйственной книги нескольким местным жителям. Туда они внесли ложные сведения о наличии у них в собственности земельных участков под ИЖС.

Эти документы послужили основанием для регистрации управлением Росреестра прав собственности на участки общей кадастровой стоимостью более 1,8 млн руб.

Им вменяют ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение законных интересов государства).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии ввели QR-коды о вакцинации от Covid-19
Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в октябре-ноябре текущего года
Калиматов раскритиковал подрядчика за вырубку деревьев при реконструкции театра юного зрителя
Региональный модельный центр дополнительного образования создадут в Ингушетии
В Ингушском госуниверситете прошел региональный этап Первой анатомической олимпиады
В Ингушетии не будут принуждать людей делать прививку против Covid-19
В Ингушетии переписано 31,5 тыс. человек
Артисты Ингушского ТЮЗа представили в Чебоксарах спектакль «В седой древности»
Ингушское землячество столицы России представило республику на фестивале «Дружная Москва»
Поэт Дауд Хамхоев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои новые книги
Президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Главное

Яндекс.Метрика

 