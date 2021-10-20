Бывший глава села Экажево попал под следствие за незаконное выделение земель

«Бывшему главе села Экажево инкриминируют часть 2 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий», — сказал источник.

По его информации, мужчину подозревают в незаконном выделении земельных участков местным жителям.

Напомним, ранее по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Экажево по подозрению в превышении полномочий при выделении земельных участков.

По данным следствия, с сентября по ноябрь 2017 года они при отсутствии законных оснований выдали выписки из похозяйственной книги нескольким местным жителям. Туда они внесли ложные сведения о наличии у них в собственности земельных участков под ИЖС.

Эти документы послужили основанием для регистрации управлением Росреестра прав собственности на участки общей кадастровой стоимостью более 1,8 млн руб.

Им вменяют ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение законных интересов государства).