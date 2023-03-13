Бывший глава села в Ингушетии уличен в незаконной выдаче 28 земельных участков

В ведомстве отметили, что факт выдачи в 2012-2014 годах чиновником 28 выписок из постановления о расширении приусадебного фонда, содержащие заведомо ложные сведения о праве жителей на земельные участки, выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел и ВОГ МВД в республике.

Мужчине вменяется часть 2 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).