МВД

Бывший глава села в Ингушетии уличен в незаконной выдаче 28 земельных участков

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Бывший глава одного из сельских поселений Назрановского района уличен в незаконной выдаче ряда земельных участков, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

В ведомстве отметили, что факт выдачи в 2012-2014 годах чиновником 28 выписок из постановления о расширении приусадебного фонда, содержащие заведомо ложные сведения о праве жителей на земельные участки, выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел и ВОГ МВД в республике.

Мужчине вменяется часть 2 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).

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