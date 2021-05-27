Обвинение

Бывший министр внутренних дел Ингушетии стал обвиняемым по делу об участии в экстремистском сообществе

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Экс-главе МВД республики, сопредседателю Ингушского комитета национального единства Ахмеду Погорову следствие предъявило новое обвинение, с этим связан его арест, сообщил адвокат Магомед Гагиев.

«Ему вменили участие в экстремистском сообществе, до сих пор же он обвинялся по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 (организация применения насилия в отношении представителей власти)», — отметил защитник.
Он пояснил, что новое обвинение и послужило причиной изменения меры пресечения Погорову с домашнего ареста на заключение под стражу.

Адвокат считает, что суд нарушил право на защиту, не уведомив о проведении заседания. Оно прошло накануне после 22 часов. Гагиев намерен ознакомиться с копиями материалов.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», Погорова задержали в Назрани 26 февраля этого года. До этого, с апреля 2019 года, Погоров находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти). 22 апреля Нальчикский городской суд продлил ему арест на два месяца — до 25 июня — по ходатайству следствия.

25 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил Погорову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Однако Ессентукский городской суд арестовал его до 25 июля.
В июле 2020 года Верховный суд Ингушетии запретил деятельность Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ), членов которого обвинили в организации избиения правоохранителей во время митинга и участии в экстремистском сообществе.

Решение принято на основании отсутствия у ИКНЕ своего устава, адреса, уведомления соответствующего органа об использовании своего имущества.

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