Бывший муниципальный чиновник ответит в суде за махинации с землями в Назрановском районе Ингушетии

«По версии следствия, в 2009 году мужчина незаконно выдал выписки из похозяйственной книги 15 жителям республики с недостоверными сведениями о наличии у них права постоянного бессрочного пользования земельными участками. В дальнейшем они послужили основанием для регистрации права собственности», — сказал сотрудник пресс-службы.

Таким образом, муниципалитет необоснованно утратил право собственности на упомянутые участки, добавил представитель ведомства.

Уголовное дело по материалам прокурорской проверки на бывшего чиновника завели по ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступления.