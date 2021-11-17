Прокуратура

Бывший муниципальный чиновник ответит в суде за махинации с землями в Назрановском районе Ингушетии

0

Экс-главу администрации сельского поселения Экажево Назрановского района будут судить по уголовному делу о превышении должностных полномочий при оформлении земель на местных жителей, сообщили газете «Ингушетия» прокуратуре республики.

«По версии следствия, в 2009 году мужчина незаконно выдал выписки из похозяйственной книги 15 жителям республики с недостоверными сведениями о наличии у них права постоянного бессрочного пользования земельными участками. В дальнейшем они послужили основанием для регистрации права собственности», — сказал сотрудник пресс-службы.

Таким образом, муниципалитет необоснованно утратил право собственности на упомянутые участки, добавил представитель ведомства.

Уголовное дело по материалам прокурорской проверки на бывшего чиновника завели по ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступления.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Шестерых жителей Чечни и Ингушетии обвинили в «обналичивании» свыше 170 млн руб.
В Ингушетии в замене нуждаются порядка 65,5% водопроводных сетей
В Ингушетии возобновится автобусный маршрут из центра Назрани на новый автовокзал
Со старшеклассниками сельского поселения Кантышево Ингушетии побеседовали на тему «Наш мир без террора»
В городе Малгобеке Ингушетии поощрили участников художественной самодеятельности
В сельском поселении Барсуки Ингушетии прошла беседа со старшеклассниками ко Всероссийскому дню призывника
В Госдуме одобрили социально значимые поправки «Единой России» ко второму чтению бюджета
Ингушская филармония приглашает жителей региона к просмотру концерта «Бека пандар, ека оаз» в онлайн-формате
До конца 2021 года в столице Ингушетии будут благоустроены 5 общественных территорий
Три пациента с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки
Весной 2022 года в столице Ингушетии зацветут 30 тыс. тюльпанов

Главное

Яндекс.Метрика

 