Бывший налоговик утверждена в должности главы Минэкономразвития Ингушетии
Эсет Тумгоева, исполнявшая с апреля 2021 года обязанности министра экономического развития республики, утверждена в должности указом главы региона. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
«В должности министра экономического развития Ингушетии утверждена Тумгоева Эсет Юсуповна, которая ранее исполняла обязанности руководителя ведомства. Соответствующий указ подписал Глава республики Махмуд-Али Калиматов», — сказал представитель министерства.
Тумгоева, ранее работавшая заместителем министра экономического развития региона, окончила Щучинский политехнический техникум в Казахстане, Кабардино-Балкарскую сельскохозяйственную академию. По профессии новый руководитель ведомства экономист-бухгалтер.
В сфере экономики и финансов Тумгоева занята с 1979 года. Работала в Щучинском (КАЗССР) и Сунженском (ЧИАССР) районных финансовых отделах. В 1990-2017 годах занимала различные должности в налоговых органах.
Асет Кациева, которая возглавляла упомянутое министерство с апреля 2020 года, заняла пост советника Главы Ингушетии.