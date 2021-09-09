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Бывший налоговик утверждена в должности главы Минэкономразвития Ингушетии

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Эсет Тумгоева

Эсет Тумгоева, исполнявшая с апреля 2021 года обязанности министра экономического развития республики, утверждена в должности указом главы региона. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«В должности министра экономического развития Ингушетии утверждена Тумгоева Эсет Юсуповна, которая ранее исполняла обязанности руководителя ведомства. Соответствующий указ подписал Глава республики Махмуд-Али Калиматов», — сказал представитель министерства. 

Тумгоева, ранее работавшая заместителем министра экономического развития региона, окончила Щучинский политехнический техникум в Казахстане, Кабардино-Балкарскую сельскохозяйственную академию. По профессии новый руководитель ведомства экономист-бухгалтер.

В сфере экономики и финансов Тумгоева занята с 1979 года. Работала в Щучинском (КАЗССР) и Сунженском (ЧИАССР) районных финансовых отделах. В 1990-2017 годах занимала различные должности в налоговых органах.

Асет Кациева, которая возглавляла упомянутое министерство с апреля 2020 года, заняла пост советника Главы Ингушетии.

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