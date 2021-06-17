Бывший сотрудник банка в Ингушетии предстанет перед судом за «слив» инсайда и хищение почти 150 тыс. рублей

«По версии следствия, мужчина в 2019 году в банке в Назрани, будучи там финансовым экспертом, используя данные умершей клиентки, оформил заявку на кредит на ее имя. Затем с использованием простой электронной подписи он подписал от ее имени договор кредита на сумму 148 тыс. рублей. Затем мужчина перевыпустил банковскую карту клиента, и впоследствии полученные на нее кредитные средства были им сняты в наличной форме через банкомат. Тем самым он причинил банку ущерб на эту сумму. Все похищенные деньги он уже использовал по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении данного бывшего сотрудника банка уже утверждено обвинительное заключение, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 272 и частью 1 статьи 159 УК РФ.

«Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в надзорном ведомстве.